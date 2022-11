Przez kilka miesięcy Shakira i Gerard Pique starali się wypracować warunki rozstania, a przede wszystkim opieki nad synami: 9-letnim Milanem i od dwa lata młodszym od niego Sashą. Szło opornie. Wokalistka pragnęła, by chłopcy razem z nią na stałe wyjechali do Miami. To na Florydzie planuje kontynuować muzyczną karierę. Piłkarz nawet nie chciał o słyszeć o takim pomyśle. Nalegał, by dzieci zostały w Barcelonie. Tłumaczył, że chce mieć z nimi stały kontakt i widywać je jak najczęściej.