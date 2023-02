Jest nadzieja dla Daniego Alvesa. "Tajny pakt" może go uratować

Do całej sprawy odniosła się również żona i bliscy sportowca. Z początku Joana Sanz broniła ukochanego. Podobnie zareagował też jego brat Ney , który w wywiadzie dla "Espejo Publico" stwierdził, że piłkarz padł ofiarą spisku.

Prawnicy Alvesa wdrażają w życie nowy plan. Wyjdzie z więzienia?

" Wiem dobrze, kim jest mój mąż , wiem, jak go poznałam. Wiem, że jest człowiekiem pełnym szacunku" - wyznała swego czasu modelka, cytowana przez hiszpańską "Marcę".

Co ciekawe, jej publiczne okazywanie uczuć i zabieranie głosu w sieci w sprawie zatrzymanego może okazać się kluczowe dla przyszłości Brazylijczyka.

Jak donosi dziennik "La Razon", Joana Sanz zawara "tajny pakt" z prawnikami zawodnika. Oświadczyła, że do czasu rozprawy i ostatecznego wyroku nie opuści sportowca. Co więcej, podczas wizyty w więzieniu, 29-latka omówiła warunki wspomnianego rozwodu i prosiła o szczegółowe wyjaśnienia tego, co wydarzyło się w nocnym klubie.