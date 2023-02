Koniec zamieszania wokół Jakuba Świerczoka. Wszystko zaczęło się w 2021 roku, kiedy to pobrana od piłkarza próbka dała pozytywny wynik testu antydopingowego. Orzeczono długie zawieszenie, a sam zainteresowany stanowczo zaprzeczał, jakoby stosował niedozwolone środki. Ostatecznie Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu uniewinnił go od stawianych mu zarzutów. Napastnik opuścił Japonię i wrócił do Polski. Dołączył do Zagłębia Lubin i wiele wskazuje na to, że niebawem dostanie szansę na tegoroczny debiut.

"Dobre wieści dla kibiców Zagłębia Lubin. Jak słyszę, z Japonii przyleciał dzisiaj certyfikat, który uprawnia Jakuba Świerczoka do gry. A zatem formalnie 30-letni napastnik jest już wolny od wszelkich zawieszeń i można go powoływać do kadry meczowej" - przekazał Kamil Warzocha we wpisie na Twitterze.

To nie koniec rewolucji w życiu piłkarza. Najwyraźniej sporo zmieniło się również w jego sferze uczuciowej.

Kim jest nowa partnerka Jakuba Świerczoka? Anna Węklar ma na koncie sukcesy sportowe

Jakub Świerczok przez dłuższy czas związany był z Aliną Wojtas, niegdysiejszą piłkarką ręczną, reprezentantką Polski oraz zawodniczką Zagłębia. Sportsmenka przedwcześnie zakończyła karierę po to, by móc wyjechać za ukochanym do Bułgarii (w 2018 roku podpisał kontrakt z klubem Łudogorec Razgrad, z którym związany był do 2021 roku). Postawiła wszystko na miłość. Jednak wygląda na to, że związek pary należy już do przeszłości.

W okolicach walentynek na profilu w mediach społecznościowych piłkarza pojawiło się zdjęcie z nową partnerką. Okazuje się, że jest nią Anna Węklar, mistrzyni świata w akrobatyce powietrznej w kategorii aerial silk solo professional. Tytuł zdobyła na przełomie 2017 i 2018 roku.

Na Instagramie pełno jest fotografii, które dokumentują sportową pasję ukochanej Świerczoka. Okazuje się, że przekuła ją w biznes. Prowadzi studio stretchingu, tańca i akrobatyki w Rzeszowie. Udostępnia również możliwość zapisów na kursy online. Ceny zaczynają się od 100 złotych. Najdroższy pakiet kosztuje 550 zł i obejmuje m.in. kursy szpagatu i pleców.

Do tej pory ona i nowy nabytek Zagłębia raczej nie zdradzali się z łączącym ich uczuciem. Jedynymi przesłankami były komentarze zostawiane przez Jakuba pod wpisami Anny. "Pięknie! Widok też niezły" - napisał pod fotografią ukochanej z Japonii. "Przepiękna jesteś" - dodawał obok innej fotki.

Jakub Świerczok wraca do futbolu! Piłkarz związał się z Zagłębiem Lubin