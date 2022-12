Jakub Rzeźniczak szaleje z żoną na Florydzie. Tak spędzają miesiąc miodowy

Tragiczna śmierć małego Oliwiera uświadomiła Rzeźniczakowi, jak łatwo jest stracić bliską osobę. Dlatego zdecydował on wykonać kolejny krok w swoim życiu i przypieczętował relację ze swoją ukochaną związkiem małżeńskim. Zdjęciami z wyjątkowego dla nich dnia para młoda podzieliła się z internautami na Instagramie.

Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka w pełni korzystają z miesiąca miodowego

Na profilach społecznościowych Rzeźniczaka i Nowickiej pojawiły się już pierwsze zdjęcia z miesiąca miodowego. Para postanowiła zatrzymać się w Stanach Zjednoczonych na dłużej i w pełni korzystać ze słonecznej pogody. Jak się jednak okazuje, postanowili on nieco zmienić lokalizację - z Miami przenieśli się bowiem do oddalonego o cztery godziny jazdy Key West. Tam spędzili czas nie tylko na plaży, ale też zawitali do jednego z lokalnych barów, Sloppy Joe’s Bar.