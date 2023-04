Jakub Rzeźniczak pokazał wyjątkowe zdjęcie. Kibice toną z zachwytach

Później łodzianin związał się z modelką Magdaleną Stępień . Para powitała na świecie synka Oliwiera . Zanim jednak chłopiec przyszedł na świat, Rzeźniczak zakończył relację z matką dziecka. Jakiś czas później mężczyzna związał się z Pauliną Nowicką. Jak się okazało, dopiero u boku pochodzącej z Międzyrzecza ukochanej odnalazł szczęście. To właśnie ona wspierała Rzeźniczaka, gdy syn jego i Stępień przegrał walkę z nowotworem.

Jakub Rzeźniczak pokazał zdjęcie ślubne. "Ja to mam szczęście"

Rzeźniczak opublikował teraz w mediach społecznościowych wyjątkowy wpis, w którym pokazał niewidziane jak dotąd zdjęcie ze ceremonii na Florydzie. "Ja to mam szczęście" - tak piłkarz podpisał zdjęcie swojej ukochanej w sukni ślubnej.

Na reakcję kibiców nie trzeba było długo czekać. Pod fotką od razu posypały się komentarze. "Chłopaku... dużo doświadczyłeś w życiu złych chwil, więc to szczęście Wam się należy. Niech Wam się w życiu układa", "Trafiłeś na bardzo delikatną i piękną kobietę, dbaj o nią jak o najcenniejszy skarb", "Też mi się wydaje, że to już ta prawdziwa i ostatnia miłość. Myślę, że jak już tyle przeszedłeś cięższych i trudniejszych chwil to tą miłość już docenisz", "Obydwoje macie, bo macie siebie", "Przepiękna kobieta" - zachwycali się internauci.