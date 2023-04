Jakub Rzeźniczak pokazał romantyczne zdjęcia z żoną. "Jak Beckhamowie"

Jakub Rzeźniczak to jeden ze sportowców, który może "pochwalić" się wieloma perypetiami w życiu miłosnym. 36-latek najpierw przez długi czas związany był z Edytą Zając . W końcu w 2016 roku para postanowiła sformalizować swój związek i powiedziała sobie sakramentalne "tak". Po czterech latach małżonkowie rozstali się, gdy na jaw wyszedł romans piłkarza z Eweliną Taraszkiewicz, która urodziła mu nieślubne dziecko.

Niedługo po zakończeniu związku małżeńskiego z Zając, Rzeźniczak ułożył sobie życie u boku modelki Magdaleny Stępień. Również z przypadku tej relacji piłkarz doczekał się potomstwa - na świat przyszedł bowiem mały Oliwier . Zanim jednak chłopiec się urodził, Rzeźniczak i Stępień rozstali się, a w życiu zawodnika Wisły Płock pojawiła się Paulina Nowicka . Tym razem piłkarz od razu był pewien, że jest to ta jedyna.