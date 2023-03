Jakub Rzeźniczak pokazał intymne zdjęcia z żoną. Fani mocno podzieleni

Po różnych perypetiach życiowych, Jakub Rzeźniczak w końcu zaznał spokoju. Obrońcą Wisły Płock swego czasu interesowały się dość mocno tabloidy. 36-latek w przeszłości związany był z gwiazdami show biznesu. Nie miał jednak szczęścia do miłości. Po czterech latach małżeństwa, rozstał się z Edytą Zając. Co ciekawe, będąc jeszcze w związku z modelką, zawodnik spotkał się z prawniczką, Eweliną Taraszkiewicz , z którą ma córeczkę.

Gorące zdjęcie Jakuba Rzeźniczaka z żoną wywołało lawinę komentarzy

Odważne kadry nie uszły uwadze fanom, którzy dosyć sceptycznie zareagowali na wpis. "Zdjęcie ładne ale powinno być dla Was a nie dla całego świata", "Jak dla mnie możecie na golasa sobie siedzieć i robić sobie zdjęcia, co kto lubi. Tylko później jak coś jest nie wygodne to zasłaniacie się prywatnością ...", "Dla mnie to zdjęcie jest niesmaczne, każdy ma prawo mieć swoje zdanie - po prostu", "A mnie się zwyczajnie ,po ludzku nie podoba. Bez hejtu.", "A czy nie lepiej zachować trochę prywatności?"- czytamy w komentarzach.