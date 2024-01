Ivana Knoll nie mogła tego przemilczeć. Mocny wpis "miss mundialu"

Przez całe moje życie mam ogromną liczbę hejterów! Wszystko, co robię, przyciąga wiele uwagi, ponieważ wszystko, co robię, robię niesamowicie i w jakiś sposób rozumiem nienawiść i frustrację, ale... Nigdy nie zrozumiem, jak facet może być zazdrosny o kobietę! Do wszystkich moich kolegów-artystów, którzy "chcą być sławni" i którzy rzucają we mnie nienawiścią: po prostu grajcie dalej w swoim garażu, ja jestem stworzona do największych rzeczy, ponieważ mam większe jaja niż wy wszyscy razem wzięci. Z miłością, DJ KnollDoll

~ napisała.