Intymne zdjęcia z archiwum Lewandowskich. Zrobiono je tuż po porodzie Klary

Pierwszy [poród] był bardzo ciężki, przeżyłam go ledwo... Dosłownie ledwo. Ordynator, jak przyszedł po porodzie uścisnąć mi dłoń, powiedział: dzięki pani przygotowaniu gratuluję pani, bo to było wskazanie do cesarskiego cięcia, ale pani dała radę. Pani jest świetnym wzorem, bo aktywność jest bardzo ważna i to jest przykład, że pomogła przejść przez ten poród

- opowiadała Paulinie Krupińskiej w "Dzień dobry TVN".