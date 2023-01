"Sądzę, że stać nas na wybór najlepszego selekcjonera, który jest aktualnie możliwy. Jako federacja jesteśmy gotowi na nowe wyzania. Przede wszystkim, zależało nam na tym, żeby trener, który będzie prowadził reprezentację Polski, miał już doświadczenie. (...) To, na co zwracaliśmy uwagę to doświadczenie trenera, jego sukcesy, charyzma. (...) Taki człowiek dzisiaj został powołany na selekcjonera, jest to Felipe Santos"- ogłosił publicznie.