Influencerka ujawniła nowy dom Lewandowskich w Hiszpanii? To ją zdradziło!

Oprac.: Katarzyna Pociecha Po gwizdku

Po tym, jak transfer Roberta Lewandowskiego do Barcelony został sfinalizowany, piłkarz i jego rodzina stanęli przed koniecznością przeprowadzki do Katalonii. Jak zdradziła Anna, wiele spraw związanych z przenosinami zostało już załatwionych. Ale nie wszystkie. Wygląda na to, że Lewandowscy zatrudnili do pomocy influencerkę. Ta podzieliła się w sieci nagraniem z porządkowaniem kolekcji markowych okularów. Internauci nie mają wątpliwości - należą one do żony "Lewego".

Zdjęcie Anna i Robert Lewandowscy zamieszkali w Katalonii / https://www.instagram.com/architektporzadku/ / East News