Incydent z udziałem polskiego kibica tuż przed meczem. Został zatrzymany

Polacy przegrali mecz z Austrią 1:3 i tym samym zaprzepaścili jakiekolwiek szanse na awans do fazy play-off na Euro 2024. To z pewnością był również cios dla polskich kibiców, którzy mimo wszystko tłumnie przyjechali do Dortmundu i przeważali nad francuskimi fanami na stadionie w ostatnim meczu Biało-Czerwonych na mistrzostwach Europy.