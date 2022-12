Impreza świąteczna u Anny Lewandowskiej. Wśród gości znane celebrytki

Lewandowscy zakończyli już rajskie wakacje i wrócili do obowiązków życia prywatnego. Podczas gdy gwiazdor FC Barcelony przygotowuje się do powrotu do rozgrywek klubowych, jego ukochana prężnie działa jako bizneswoman. Anna na kilka dni przyleciała do Warszawy, gdzie gościła w studiu “Dzień Dobry TVN”. Trenerka fitness podczas wizyty służbowej w stolicy znalazła jednak czas dla znajomych i bliskich. Polska WAG wyprawiła świąteczną domówkę, na którą zaprosiła wiele znanych gwiazd.