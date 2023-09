Huczy od plotek o kryzysie u Lewandowskich. Anna jednym wpisem ucięła temat

W życiu Roberta Lewandowskiego wiele się teraz dzieje. Kapitan reprezentacji Polski musi mierzyć się z krytyką po nieudanym występie "Biało-Czerwonych" w meczu z Albanią w ramach eliminacji do mistrzostw Europy 2024 . Na dodatek coraz głośniej mówi się o odejściu z kadry obecnego selekcjonera, Fernando Santosa . Zdaniem ekspertów dni Portugalczyka w kadrze narodowej są już policzone. Na domiar złego media rozpisują się teraz mocno o... problemach w życiu prywatnym napastnika. Po sieci krążą bowiem plotki mówiące o kryzysie w jego małżeństwie z Anną.

Wieści o plotkach na temat "problemach w raju" z pewnością dotarła już do Lewandowskich. Choć ani Robert, ani Anna nie odnieśli się bezpośrednio do pogłosek o kryzysie w ich małżeństwie, "królowa polskich WAGs" opublikowała w mediach społecznościowych fotkę, którą rozwiała wszelkie wątpliwości i skutecznie ucięła temat. Trenerka fitness na swoim Insta Story podzieliła się rodzinną fotką , na której ona, Robert i jedna z ich córek spędzają razem czas. Zarówno na twarzy zawodnika klubu FC Barcelona , jak i jego małżonki zauważyć możemy szczere uśmiechy.

Robert Lewandowski już od wielu lat na każdym kroku powtarza, jak ważną rolę w jego życiu odgrywa rodzina. Jeden z najlepszych napastników świata przyznał kiedyś, że gdyby nie wsparcie bliskich, nie byłby w stanie osiągnąć tak imponujących sukcesów w sporcie. "Rodzina ma dla mnie ogromną wartość. Oni na co dzień widzą, ile mnie to wszystko kosztuje. Dla nich to także jest trudne" - wyznał w rozmowie dla "Łączy nas piłka".