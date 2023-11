Hołownia zainspirował Lewandowską. Wbiła szpilę hejterom, mocne wideo

Anna Lewandowska jest obecnie zaliczana do grona najpopularniejszych WAGs świata. Małżonka kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski swoją rozpoznawalność zawdzięcza jednak nie tylko ukochanemu. Sama bowiem od wielu już lat spełnia się w roli trenerki fitness , jest także właścicielką kilku dobrze prosperujących marek i firm. 35-latka od jakiegoś czasu rozwija swoją karierę także w mediach społecznościowych. Polka, co ciekawe, nie tylko promuje w sieci swoje biznesy, ale również na bieżąco relacjonuje życie swoje i swojej rodziny.

Trenerka fitness wielokrotnie poruszała w mediach społecznościowych temat swoich nowych zainteresowań i pasji, które zaczęła rozwijać po przeprowadzce rodziny do Hiszpanii. Od kilku już miesięcy Polka regularnie uczęszcza na zajęcia z bachaty, które, jak twierdzi Anna, pomogły jej dowiedzieć się czegoś więcej na swój temat. Zamiłowanie do zmysłowego tańca pochodzącego z Karaibów pochłonęło Lewandowską do tego stopnia, że 35-latka dodała zajęcia taneczne do swojej aplikacji fitness, lekcje tańca pojawiły się także na rozkładzie zajęć w ramach tak zwanych "Camp by Ann" , a więc popularnych obozów fitness WAG reprezentacji Polski.