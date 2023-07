Gwiazdor znów przesadził z imprezowaniem? Przyłapano go ze stewardessą

Choć to nie on był tym, który zapewnił Manchesterowi City zwycięstwo w Lidze Mistrzów , po meczu znalazł się na ustach Anglików. Jack Grealish , bo o nim mowa, dość hucznie świętował sukces drużyny prowadzonej przez Pepa Guardiolę .

Po finale rozgrywek do sieci trafiły zdjęcia i filmiki, na których czołową postacią był właśnie 27-latek, który w pewnym momencie stracił nad sobą kontrolę. Anglik przesadził bowiem z napojami wyskokowymi i w konsekwencji miał problem z chodzeniem o własnych siłach. Zaniepokojona obsługa hotelu, w którym przebywali "The Citizens", zaoferowała graczowi poruszanie się na... wózku inwalidzkim. Po powrocie do kraju zawodnik wciąż był w szampańskim nastroju , a w trakcie oficjalnej fety raczył się alkoholem, śpiewając piosenki na cześć kolegów z zespołu.