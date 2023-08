Gwiazdor przyłapany z tajemniczą blondynką w Wenecji. To jego nowa miłość?

Mario Balotelli należy do grupy piłkarzy, którzy mogą pochwalić się wyjątkowo imponującym CV. Włoski gwiazdor w karierze seniorskiej występował w barwach kilkunastu klubów, a od 2022 roku bryluje na boiskach jako zawodnik FC Sion. 32-latek co ciekawe, wyróżnia się na tle innych piłkarzy nie tylko ogromną liczbą podpisanych dotąd kontraktów. Były reprezentant Włoch bowiem... nie przepada na futbolem. Jest on dla niego jedynie sposobem na "łatwy zarobek".