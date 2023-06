Była partnerka Antony'ego oskarża go o przemoc domową. Piłkarz Manchesteru United w ogromnych tarapatach

Kobieta oczarowana urokiem piłkarza kilka miesięcy później postanowiła dać mu drugą szansę. Szybko jednak zdała sobie sprawę, że powrót do Antony’ego nie był dobrym pomysłem. W lutym tego roku gwiazdor Manchesteru United po raz kolejny dopuścił się wobec niej przemocy. Tym razem powodem nagłego wybuchu agresji miała być zazdrość piłkarza.

Na kolejny atak nie trzeba było długo czekać. Nieco później Brazylijczyk zranił swoją ukochaną szkłem rozbitej szklanki. Na tym jednak przemoc fizyczna i słowna wobec partnerki się nie skończyła. 20 maja Antony miał zadzwonić do Cavalli i grozić jej, że ją zabiję. Później piłkarz dodał jeszcze, że jeśli kobieta do niego nie wróci, on popełni samobójstwo.