Gwiazdor Manchesteru City "wyróżniony". Nie ma jednak powodów do dumy

Jack Grealish jest z pewnością jedną z najbarwniejszych postaci w świecie futbolu. W porównaniu do wielu innych piłkarzy reprezentant Anglii bowiem twardo stąpa po ziemi i nie boi się poruszać tematów, które dla wielu ludzi są tak zwanymi tematami tabu. O doświadczonym piłkarzu głośno było m.in. po finale Ligi Mistrzów, kiedy to 28-latek dość mocno zaszalał z alkoholem, a nagrania z jego udziałem trafiły do sieci.