Walker skorzystał z krótkiego urlopu i... dał popis w barze. Zawodnik już w wejściu do lokalu był pod wpływem alkoholu. Jednak to, co działo się potem, zaskoczyło jego kibiców. Angielski tabloid "The Sun" opublikował nagranie z kamer, na którym 32-latek obnażał się na oczach innych. Jego zachowanie nie pozostało bez echa. Żona gracza w przeszłości wybaczyła sportowcowi jego przygody z kobietami. Teraz jednak miarka się przebrała. Kobieta poważnie zastanawia się nad przyszłością ich małżeństwa.