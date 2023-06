Grzegorz Lato szczery do bólu po meczu Polska - Niemcy. Oberwało się

"Ten mecz już został zaplanowany i nic z tym nie można zrobić. Szanuję to, ale jeżeli teraz by mnie zapytano, czy mamy rozegrać to spotkanie, powiedziałbym, że nie. Nie interesuje mnie to tak naprawdę i nie jest mi potrzebne. To na pewno nie będzie dla nas wartościowy test. Niemcy grają zupełnie inaczej niż Mołdawia. Nie ma to najmniejszego sensu" - powiedział Portugalczyk w rozmowie z dziennikarzem "TVP Sport".