Kiedy PZPN ogłaszał Fernando Santosa nowym selekcjonerem reprezentacji Polski, wielu miało nadzieje, że doświadczony Portugalczyk poprowadzi naszych Orłów na piłkarski szczyt. Niestety, skończyło się tylko na obietnicach , bowiem ostatnie mecze "Biało-Czerwonych" pozostawiały wiele do życzenia. Choć zespół wygrał na PGE Narodowym z Wyspami Owczymi, to kilka dni późnej zawodnicy musieli przełknąć gorycz porażki w Tiranie. Podopieczni Santosa przegrali z Albanią 0:2 i tym samym skomplikowali sobie sytuacje w eliminacjach do Euro 2024. Po końcowym gwizdku sędziego w mediach rozgorzała dyskusja na temat przyszłości szkoleniowca . Ten jednak szybko uciął spekulacje.

"Nie poddam się do dymisji ani dzisiaj, ani jutro. Zapytajcie prezesa. Jeśli uzna, że dalsza współpraca nie ma sensu, to wtedy ją zakończymy. Na razie jednak nie zamierzam rezygnować. Bardzo dobrze rozumiem to, co czują kibice. Ja też jestem bardzo smutny, piłkarze też. Wydaje mi się, że zaczęliśmy mecz bardzo dobrze. Po anulowanej bramce spotkanie zrobiło się wyrównane. Potem w końcówce pierwszej połowy Albania strzeliła tego niezwykłego gola. W przerwie piłkarze byli bardzo zmotywowani. Mieliśmy dobrą sytuację na wyrównanie. Nie udało się, ale na tym polega właśnie piłka" - zaznaczył na konferencji prasowej.