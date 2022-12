Głośno po meczu o synu Szczęsnych. Marina zabiera głos i ujawnia prawdę

On też ćwiczy i czuje wielką miłość do futbolu. Piłka zawładnęła naszym życiem i to będzie kontynuowane. Liam jest ogromnym fanem i kibicem taty. Zna całą reprezentację, wszystkich z nazwiska, robi cieszynki… To jest piękne i niesamowite, oglądać jak ta miłość się rodzi i rozwija

~ - zdradziła.