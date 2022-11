Głośno o tym zdjęciu Anny Lewandowskiej sprzed lat. Aż trudno ją poznać?

Na chwilę przed meczem z Meksykiem Anna Lewandowska wsiadła na pokład samolotu lecącego do Kataru. Swoją obecnością na miejscu chciała dodać otuchy mężowi podczas pierwszego spotkania reprezentacji Polski na mundialu 2022 . Jej wsparcie okazało się bezcenne. W drugiej połowie gry "Lewy" nie wykorzystał rzutu karnego, co - jak pokazały telewizyjne kamery - dość mocno przeżył. Po wszystkim mógł zrelaksować się u boku ukochanej .

Anna Lewandowska na starym zdjęciu. Tak wyglądała przed laty

Anna Lewandowska na meczach Roberta pojawia się, kiedy tylko może. I robi to regularnie od lat, a właściwie od momentu, kiedy się poznali. Można było spotkać ją na stadionie jeszcze za czasów gry "Lewego" w Zniczu Pruszków . Teraz youtuber Stefan Tompson przypomniał archiwalną fotografię wykonaną na pruszkowskim obiekcie przy Bohaterów Warszawy 4 w 2008 roku. Widać na niej właśnie Annę Stachurską - tak nazywała się wówczas dziewczyna piłkarza. Zresztą pod panieńskim nazwiskiem święciła największe sukcesy w karate i zdobywała medale mistrzostw świata, Europy oraz Polski.

"Znajdź sobie kobietę, która będzie patrzyła na ciebie w ten sam sposób, co Anna na młodego Roberta Lewandowskiego, kiedy grał w trzeciej lidze [w rzeczywistości była to druga liga - przyp. red.] w polskim klubie Znicz Pruszków" - głosi podpis do starego zdjęcia ukochanej kapitana reprezentacji Polski.