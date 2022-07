Tuż po zgrupowaniu reprezentacji Polski Robert Lewandowski wsiadł w samolot i dołączył do wypoczywających na Majorce bliskich. Razem z żoną i córkami mógł cieszyć się relaksem w zaciszu zakupionej w zeszłym roku hiszpańskiej willi z basenem. "Wróciłem do moich dziewczyn" - oświadczył na Instagramie.

Rodzinne wakacje Lewandowskich dobiegły już końca. Piłkarz wrócił do Monachium , gdzie 12 lipca Bayern rozpoczął pierwsze przygotowania do nowego sezonu. Co prawda "Lewy" najprawdopodobniej już niebawem zmieni klub i najbliższe mecze rozegra w barwach Barcelony, lecz na ten moment dalej jest zawodnikiem "Bawarczyków" i musi realizować zapisane w umowie obowiązki.

Tymczasem żona sportowca wciąż wspomina ostatnie dni, kiedy to razem z mężem uczestniczyła w pokazie i imprezie Dolce&Gabbana. Na profilu na Instagramie Anny Lewandowskiej pojawiły się nowe fotografie, które wywołały poruszenie.

Robert Lewandowski w Monachium bez rodziny. Powód jest szokujący

Robert Lewandowski doceniony przez stylistkę. Tak skomentowała jego oryginalny garnitur

Na wydarzenie organizowane we Włoszech przez światowej sławy projektantów Lewandowscy wybrali się w modnych, oryginalnych kreacjach. Anna postawiła na długą czarną suknię z dekoltem i wycięciem pod biustem, lecz uwaga tym razem nie była skupiona przede wszystkim na niej, a na Robercie. Piłkarz wystąpił bowiem w niebanalnym zielonym garniturze.

"Teoretycznie jaram się Anną Lewandowską, jak wyglądałaś i tym całym Dolce zamieszaniem, ale Robert… no, na wybieg mogli wziąć go od razu!", "Rzadko się zdarza, że mężczyzna też może zabłysnąć" - piszą internauci.

Ubiór pary na tapet wzięła stylistka Karolina Domaradzka. Swoim komentarzem podsumowała sprawę.

Tutaj już trochę bardziej nowocześnie. Stylizacja Anny, czyli sukienka z wycięciami oraz kombinacja złota w postaci klamry i srebrnych dodatków, prezentuje się mega fajnie. Look Roberta trochę taki na Harry'ego Stylesa, brakuje mu tylko szala boa, ale dlaczego by nie? - stwierdziła na InstaStories.

Lewandowscy na pokazie znanego projektanta. Ukochana piłkarza skradła show

Zdjęcie Anna i Robert Lewandowscy w Cannes / Shootpix/ABACA/Abaca/East News / East News

Zdjęcie Anna i Robert Lewandowscy / LOIC VENANCE / East News