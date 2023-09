Głośno o córce legendarnego piłkarza. 21-latka robi furorę w social mediach

Fabio Cannavaro choć karierę piłkarską ma już dawno za sobą, nadal jest ważną postacią w świecie włoskiego sportu. Były piłkarz bowiem po przejściu na sportową emeryturę został trenerem, a do tej pory prowadził m.in. obecny klub Cristiano Ronaldo, Al Nassr. Szkoleniowcem saudyjskiej drużyny był on bowiem w latach 2015-2016. Do niedawna były gwiazdor reprezentacji Włoch prowadził Benevento Calcio, a więc klub, w którym przez trzy lata występował Kamil Glik.