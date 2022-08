Shakira i Gerard Pique od kilku miesięcy układają sobie życie osobno. Pozostała im jednak ważna sprawa do rozwiązania - kwestia opieki nad dziećmi. W tym momencie Sasza i Milan przebywają z matką i to się zapewne nie zmieni. Dużo większym problemem jest ustalenie stałego miejsca zamieszkania synów. Mówi się, że wokalistka chciałaby przeprowadzić się z nimi na Florydę, lecz piłkarz Barcelony nawet nie chce o tym słyszeć.

Reklama

Według hiszpańskiej prasy ostatnio doszło do spotkania między zwaśnionymi ekspartnerami . Atmosfera między nimi miała być gęsta i napięta. Co gorsza, nie osiągnęli żadnego porozumienia.

Sytuacji nie poprawiają wieści, wedle których Pique ma właśnie rozwijać romans, w jaki wdał się z pracownicą swojej firmy jeszcze wtedy, gdy oficjalnie był z Shakirą. Spekuluje się nawet, że Clara Chia Marti może być w ciąży .

To wszystko miało sprawić, że znacznie pogorszył się stan psychiczny piosenkarki . I to do tego stopnia, że postanowił zareagować... paparazzi, który rodzinę Pique obserwuje od kilkunastu lat i zna wiele jej sekretów.

Niemcy alarmują w sprawie Barcelony po tym, co stało się też z Lewandowskim

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mina Oliviera Khana nie pozostaje obojętna. Bayern - Barcelona w Lidze Mistrzów. WIDEO Polsat Sport

Paparazzi odgraża się Gerardowi Pique: "W tym tygodniu cię zdemaskuję"

"Mogę wyjawić, że Shakira jest teraz w bardzo złym miejscu. Jest zdruzgotana emocjonalnie. Potrzebowała nawet pomocy psychologa. Nigdy nie spodziewała się, że Pique zachowa się w taki sposób" - opowiadał niedawno Jordi Martin. Teraz znów zabrał głos. Zapowiedział ujawnienie szczegółów zdrady piłkarza i

Gerardzie Pique, w tym tygodniu cię zdemaskuję. Powiem całemu światu, jak doszło do wielkiej zdrady. Do Shakiry wysłałem już dowody, kiedy, jak i gdzie ją zdradzałeś - napisał na Twitterze.

Popularny hiszpański paparazzi w programie "Amor y Fuego" powiedział też coś jeszcze. Wedle jego wiedzy, nowa partnerka piłkarza Barcelony już się do niego wprowadziła. "Mieszkają razem w mieszkaniu na Muntaner [ulica w Barcelonie]" - przekazał. To lokum, które Pique kupił w 2009 roku. Wyceniane jest na 4,5 miliona dolarów.

Co ciekawe, Martin jest przekonany, że właśnie w tym mieszkaniu, na początku swojego związku ze sportowcem, mieszkała Shakira.

12 lat temu Shakira, kiedy po raz pierwszy przeprowadziła się do Barcelony, wprowadziła się tutaj, do mieszkania Gerarda Pique. Teraz Gerard mieszka tu, ale ze swoją nową partnerką, Clarą - stwierdził.

Na koniec krótko podsumował nową miłość Pique i jej stosunki z rodziną gracza "Dumy Katalonii". "Wiem to z jego otoczenia, że jest naprawdę zakochany. Rodzice Gerarda znają Clarę od wielu miesięcy, zaakceptowali ją od pierwszego dnia. Powiedzieli synowi, że jeśli nie jest szczęśliwy z Shakirą, powinien odejść" - wyjaśnił.

Nie do wiary, co Pique wyrabia z nową partnerką. "Shakira jest zdruzgotana"

Instagram Post

Instagram Post

Zdjęcie Shakira i Gerard Pique nie są już razem / imago/alterphotos / East News

Zdjęcie Gerard Pique i Shakira / AFP