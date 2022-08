Zdawali się być parą niemal idealną, ale ich związek to już przeszłość. W czerwcu media obiegła wieść o rozstaniu Gerarda Pique i Shakiry. Nowinę potwierdzili sami zainteresowani, lecz nie wdawali się w szczegóły na temat powodów rozpadu relacji. Wedle medialnych doniesień do takiego obrotu spraw przyczynił się romans piłkarza Barcelony.

Sportowiec już nie kryje się z nowym uczuciem. Ostatnio razem z ukochaną bawił się na koncercie Daniego Martina . Według świadków nie szczędził kobiecie czułości, a sprawy zdają się być coraz bardziej poważne. Dziewczyna miała poznać już rodziców Pique, co nie uszło uwadze wokalistki . "Gerard Pique chodzi popołudniami z nową dziewczyną do domu swoich rodziców, którzy są sąsiadami Shakiry. Jest zdruzgotana. Piłkarzowi nie przeszkadza, że piosenkarka może ich razem zobaczyć" - przekazał portal "MAG".

Kim jest nowa partnerka sportowca? Zagraniczna prasa prześwietliła Clarę Chię.

Do sieci trafiły zdjęcia nowej partnerki Gerarda Pique. Podobna do Shakiry?

Komentatorzy programu "Socialite", którzy zarejestrowali obecność piłkarza i kobiety na koncercie, nie mają wątpliwości i twierdzą, że Gerard zakochał się w Clarze do szaleństwa. "Widziałam dużo miłości, bardzo zrani to Shakirę, ponieważ to jest Gerard Pique, jakiego nigdy nie widzieliśmy. Nigdy nie widziałam go takiego u boku piosenkarki" - oceniła prezenterka Laura Roige.

Z kolei informator "The Sun" dodaje, że związek pary nie jest taki świeży, jak niektórym mogłoby się wydawać. Trwa już od długich miesięcy. Angielscy dziennikarze wytropili, że Clara Chia Marti ma 23 lata, pracuje dla jednej z firm piłkarza (chodzi o firmę Kosmos), studiuje public relations i poznała już synów ukochanego. Ponadto zaliczyła już dalsze wycieczki u boku zawodnika Barcelony - odwiedzili razem Dubaj i Sztokholm.

Zauważono, że o oficjalnym charakterze związku studentki i piłkarza świadczy fakt, że kobieta wpuściła na autoryzowany przez siebie profil na Instagramie wszystkich internautów zainteresowanych jej osobą. Dzięki temu zauważyli oni, że Clara urodą przypomina... Shakirę. Choć zdaniem części fanów wokalistki to była partnerka Pique wypada korzystniej. "Shakira wygląda lepiej" - piszą.

Shakirę i Pique czeka "batalia"! Co z ich dziećmi? Hiszpanie donoszą

