Później fotografował się jeszcze z bliskimi na ławce rezerwowych "Dumy Katalonii", zaprosił synów na boisko i razem z nimi chwilę pograł w piłkę. Potem - wedle spekulacji - miała odbyć się pożegnalna impreza w jednym z hoteli . Według hiszpańskiej prasy na liście gości znaleźli się przyjaciele Gerarda , zabraknąć natomiast miało nowej partnerki sportowca. Ta pojawiła się za to na stadionie, co nie umknęło uwadze kamer.

Gerard Pique i jego nowa partnerka przyłapani razem na Camp Nou po meczu Barcelony. Nie szczędzili sobie czułości

"Pique i Clara Chia dali upust miłości już na opustoszałym Camp Nou. Piłkarz zaczął przytulać się do swojej nowej partnerki, jakby byli nastolatkami. To zdarzyło się w górnej części trybun, skąd - jak zakładamy - kobieta śledziła mecz. To jej pierwsze ujęcie na stadionie Blaugrany, zarejestrowane przez Gol TV" - informują w "Mundo Deportivo".