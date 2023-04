Georgina wydała oświadczenie. "Te informacje są kompletnie nieprawdziwe"

Część mediów opublikowała niepochlebne informacje na temat tego, co dzieje się w szkole naszych dzieci, i chciałam poinformować, że są one kompletnie nieprawdziwe. Nasze dzieci chodzą do wspaniałej szkoły z cudownymi pracownikami. Doceniamy całą ich pracę. Nasze dzieci znalazły kochających przyjaciół i czują się szczęśliwe w nowej szkole w Rijadzie. Na szczęście, mieliśmy świetne doświadczenia w każdym kraju i w każdej szkole. Podziwiamy każdą z nich

~ napisała na Insta Stories.