Georgina się wygadała. Chodzi o dalszą karierę Cristiano Ronaldo [WIDEO]

Cristiano Ronaldo nie jest postacią anonimową w świecie futbolu. Ba, bez wątpienia jego nazwisko znają nawet osoby, które niekoniecznie interesują się piłką nożną. Portugalczyk jest bowiem zaliczany do grona największych gwiazd sportu na świecie , a na swoim koncie ma sukcesy i trofea, o których wielu innych piłkarzy może jedynie pomarzyć.

39-latek przez wiele lat brylował w barwach europejskich klubów, takich jak m.in. Juventus , Real Madryt i Manchester United . "Czerwone Diabły", warto przypomnieć, były pierwszym zagranicznym zespołem, na współpracę z którym Ronaldo zdecydował się po opuszczeniu ojczyzny. Portugalski gwiazdor miał więc nadzieję, że gdy po wielu latach znów zasili szeregi angielskiego klubu, będzie to dla niego wymarzone zakończenie kariery.

Niestety, szybko okazało się, że powrót "CR7" do Wielkiej Brytanii nie będzie taki, jak chciałby tego Portugalczyk. W barwach Manchesteru United nie osiągał on już bowiem takich wyników jak kilkanaście lat wcześniej. Przez to jego relacje w pracodawcami stawały się coraz bardziej napięte.