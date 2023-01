Cristiano Ronaldo nie odegrał znaczącej roli na mundialu. Jego drużyna odpadła w ćwierćfinale, a on we łzach żegnał się z turniejem. Jego przyszłość po powrocie do kraju stanęła pod znakiem zapytania. 37-latek został na jakiś czas bez klubu. Jego problemy rozwiązali Saudyjczycy.