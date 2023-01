Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo od kilku lat tworzą jedną z najpopularniejszych par na świecie. Reprezentant Portugalii w piłce nożnej i modelka wychowują razem piątkę dzieci , a nie tak dawno przeprowadzili się do Arabii Saudyjskiej , gdzie 37-latek przed kolejne dwa lata będzie brylował na stadionach jako zawodnik Al-Nassr .

Po przeprowadzce znana WAG zdążyła zarówno zachwycić, jak i zniechęcić do siebie kibiców . W samym superlatywach o narzeczonej Cristiano Ronaldo pisano tuż po prezentacji piłkarza w nowym klubie, na której Rodriguez skradła show wyjątkowo skromną stylizacją . Niestety, już kilka dni później kobieta wywołała spore poruszenie.