Niedawno celebrytka ponownie wróciła wspomnieniami do tamtych wydarzeń. W zwiastunie nowego sezonu serialu dokumentowanego "Jestem Georgina" podzieliła się publicznie szczerym wyznaniem . We łzach opowiedziała o trudnych momentach w jej życiu.

Ukochana Ronaldo przeżyła piekło. Nie do wiary, czego doświadczyła

Bałam się każdego badania przed narodzinami bliźniąt. Martwiłam się, bo wcześniej miałam trzy poronienia. Wracałam do domu załamana

Kobieta dodała również, że bała się tego, jak zareagują na wiadomość jej dzieci. Z początku nie mówiła im nawet o poronieniu. Wiadomość przekazał pociechom Portugalczyk, który był dla ukochanej ogromnym wsparciem w trudnych chwilach. To właśnie on motywował ją do działania.