Georgina Rodriguez już od wielu lat zaliczana jest do grona najpopularniejszych WAGs piłkarskich na świecie . Historia Argentynki przypomina historię niczym z bajki - jeszcze przed poznaniem Cristiano Ronaldo była ona raczej postacią anonimową i pracowała w butiku domu mody Gucci w centrum Madrytu. To właśnie w pracy poznała ona gwiazdora futbolu i już wtedy skradła jego serce. Teraz jednak partnerka portugalskiego gwiazdora przechodzi przez chorobę.

Cristiano Ronaldo ma powody do zmartwień. Georgina wylądowała w szpitalu

"W końcu wróciłam do domu! Spędziłem 4 dni w szpitalu z zapaleniem płuc. Teraz czuję się już lepiej, ale nadal dochodzę do siebie w domu z rodziną" - napisała Argentynka, a na zdjęciu pokazała bukiet kwiatów i kartkę z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.