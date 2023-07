Georgina pokazała fotki z wakacji z Ronaldo. No i się zaczęło. "Brak słów"

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo poznali się w 2016 roku, kiedy to 22-letnia wówczas kobieta pracowała w butiku Gucci w centrum Madrytu . Zarówno dla piłkarza, jak i jego ukochanej była to miłość od pierwszego wejrzenia i choć z początku zakochani starali się zachować prywatność, kibice i dziennikarze szybko połączyli koniec z końcem i domyślili się, co tak naprawdę łączy gwiazdora reprezentacji Portugalii i Rodriguez.