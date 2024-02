Georgina pochwaliła się prezentem od Cristiano. "Cacko" warte fortunę

Dzień, w którym poznałam Cristiano, to był letni czwartek. Pojechałam do pracy, do Gucciego, jak zawsze. Wyszłam o godz. 17. Kolega dzwoni do mnie i mówi, że jest na wakacjach, ale jedna z jego klientek chciałaby kupić kilka płaszczy, więc żebym została pół godziny i zaopiekowała się nią. Gdy wychodziłam ze sklepu, pojawił się bardzo przystojny mężczyzna. Miał prawie dwa metry. Był z dzieckiem i kilkoma przyjaciółmi. Stanęłam jak wryta. Syn Cristiano zatrzymał się przede mną. Był bardzo uprzejmy, przywitał się. (...) Zaczęłam czuć motyle w brzuchu i pomyślałam, co się ze mną dzieje

~ wyjawiła w serialu dokumentalnym Netflixa "Jestem Georgina".