Georgina dostała pytanie o ślub. Wtedy do akcji wkroczył Cristiano

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo już od kilku dobrych lat uchodzą za jedną z najgorętszych par światowego show biznesu. Piłkarz i modelka poznali się, gdy 22-letnia wówczas kobieta pracowała w butiku domu mody Gucci w Madrycie. Jak przyznał w jednym z wywiadów "CR7", gdy po raz pierwszy ujrzał Rodriguez, od razu wiedział, że to ta jedyna . Jak się później okazało, modelka miała takie same odczucia.

Media nadal żyją "kryzysem" w związku Georginy i Cristiano. Padło niewygodne pytanie

Ronaldo i Rodriguez wraz z dziećmi przebywają obecnie w Madrycie. Wrócili oni do Portugalii, by wziąć udział w evencie promującym nowy biznes piłkarza. Po prezentacji wody Ursu9 "CR7" i jego partnerka chętnie odpowiedzieli na pytania, które przygotowali dla nich dziennikarze. W dość niezręcznej sytuacji parę postawiła dziennikarka Leticie Requejo.

Kobieta zwróciła się do Georginy i spytała o to, czy po ostatnich wydarzeniach jej ślub z piłkarzem nadal wchodzi w grę. 29-latka odpowiedziała krótko: "oczywiście". Wtedy do akcji wkroczył... Cristiano Ronaldo. Piłkarz chcąc uniknąć kolejnych pytań o sformalizowanie swojego związku z modelką wtrącił się do rozmowy i powiedział: "pewnego dnia". Te słowa miały wybić z rytmu zarówno dziennikarkę, jak i jego ukochaną.