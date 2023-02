Szczęście nie uśmiechnęło się do podopiecznych Xaviego Hernandeza także w Lidze Europy. Manchester United wyeliminował z dalszej gry "Dumę Katalonii" w 1/16 finału . Do triumfu "Czerwonych Diabłów" przyczynił się m.in. Fred . Jego ukochana dopingowała go z trybun, aktywnie relacjonując przebieg meczu w mediach społecznościowych.

Ukochana Freda zachwyca w sieci. Ma też nietypową pasję

To, co bez wątpienia połączyło Monique Falum i Freda, to miłość do podróży. Małżeństwo często decyduje się na tropikalne destynacje, a fotkami z rajskich wakacji chętnie dzielą się w mediach społecznościowych.