Fernando Santos już raz podpadł Georginie. Lewandowska musi uważać?

Fernando Santos przez ostatnie lata pełnił funkcję selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Portugalii. To właśnie podczas jego kadencji "Nawigatorzy" sięgnęli po złoty medal mistrzostw Europy w 2016 roku. 68-latek miał też okazję przyglądać się z bliska Cristiano Ronaldo, który z roku na rok odnosił coraz to większe sukcesy. Niestety, w karierze każdego sportowca zdarzają się wzloty i upadki. Ostatni upadek CR7 sporo go jednak kosztował.