Fernando Santos ich nie docenił. Wybrali się więc na wspólne wakacje

Mam ogromny szacunek do wszystkich zawodników bez wyjątku. Grosicki, Glik i Krychowiak byli bardzo istotnymi zawodnikami, ale muszę patrzeć na to, co jest teraz. Jeżeli chodzi o nasze obserwacje, to postanowiliśmy, że nie powołamy ich

~ wytłumaczył podczas konferencji prasowej Santos.