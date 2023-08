Anna Lewandowska bez wątpienia należy do grona jednych z najpopularniejszych WAGS na całym świecie. Partnerka życiowa kapitana reprezentacji Polski na co dzień skupia się na prowadzeniu swojej kariery w mediach społecznościowych. To właśnie za pośrednictwem Instagrama komunikuje się z fanami i motywuje ich do prowadzenia aktywnego trybu życia. Sama też wyciska siódme poty na siłowni i często chwali się efektami morderczych treningów . Po przeprowadzce z bliskimi do Hiszpanii skupiła się na realizacji nowych pomysłów. Partnerka Roberta Lewandowskiego odkryła nową pasję. Od kilku dobrych miesięcy Anna uczęszcza na zajęcia z bachaty - zmysłowego tańca, który sprawia jej radość.