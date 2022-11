Lewandowska przez wiele lat spełniała się jako zawodniczka karate . Po zakończeniu profesjonalnej kariery skupiła się na promowaniu zdrowego trybu życia w mediach społecznościowych (i nie tylko). Jej największą konkurentką w tej branży jest bez wątpienia Ewa Chodakowska. Panie choć nigdy wcześniej nie wypowiadały się publicznie na temat łączących ich relacji, często dają do zrozumienia, że nie ma co liczyć na zawarcie przyjaźni.

Chodakowska ostro o relacjach z Lewandowską. "Zakończyłam znajomość"

Po latach milczenia na temat Lewandowskiej, Ewa Chodakowska w rozmowie z portalem "Pudelek" została zapytana o to, co tak naprawdę sądzi o jednej z najpopularniejszych WAGs świata . Trenerka fitness nie gryzła się w język i odpowiedziała wprost.

Poznałyśmy się i ja na tym etapie zakończyłam znajomość. To nie jest tak, że to jest konflikt interesów czy jakiś inny. Czasem coś klika, a czasem nie. Tutaj nie ma konfliktu. To jest czasem kwestia energii, systemu wartości

Chodakowska zdradziła też swoje odczucia co do osób, które na siłę szukają konkurencji między nią a żoną Roberta Lewandowskiego. "Bardzo często mam takie sytuacje, zupełnie serio, gdzie jestem na jakimś bankiecie, evencie i ktoś podchodzi do mnie i zaczyna rozmowę od osoby wyżej wymienionej i jedzie po niej. Moja reakcja: 'bardzo źle zaczęłaś/ bardzo źle zacząłeś'. Odwracam się na pięcie i odchodzę. Jeżeli chodzi o rywalizację, niech to będzie sportowa rywalizacja" - powiedziała wprost.