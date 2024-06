Ivana Knoll wybrała się na Euro 2024. W takich kreacjach będzie dopingować drużynę z Chorwacji

"Miss mundialu" na krótko przed rozpoczęciem Euro 2024 ujawniła, że i tym razem nie zabraknie jej na piłkarskich stadionach. "10 czerwca przyjeżdżam do Berlina. 15 czerwca Chorwacja zagra z Hiszpanią . Cztery dni później będę w Hamburgu na mecz z Albanią . A następnie 24 czerwca będę w Lipsku na mecz z Włochami . Będę śledzić wszystkie mecze Chorwacji i mam nadzieję, że zostanę w Niemczech do finału..." - ogłosiła w rozmowie z niemieckim "Bildem" 31-letnia celebrytka.

Knoll przyznała wówczas jednak, że na ten moment nie ma jeszcze pomysłów co do stylizacji, w których dopingować będzie reprezentantów swojego kraju. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem europejskiego czempionatu modelka doszła jednak do wniosku, że na trybunach pojawiać się będzie w kreacjach podobnych do tych, które prezentowała podczas mundialu w Katarze. W mediach społecznościowych pochwaliła się już pierwszymi "stylówkami" na Euro.