Ivana Knoll podczas wizyty w Katarze postanowiła w pełni zignorować zasady dotyczące skromnego ubioru kobiet podczas kibicowania na stadionach. Miss Chorwacji z 2016 roku już podczas pierwszego meczu z udziałem podopiecznych Zlatko Dalicia sprawiła na stadionie niemałą sensację . O mocno wyzywającej stylizacji 30-latki od razu zaczęły rozpisywać się światowe media. Kobieta nie przystała jednak na jednej takiej kreacji i z meczu na mecz szokowała kolejnymi, równie skandalicznymi outfitami . Co ciekawe... Knoll udało się uniknąć jakichkolwiek kar. Wręcz przeciwnie, szybko zyskała ona rozpoznawalność. Wielu kibiców z innych krajów ustawiało się w kolejce do zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć . Finalnie Ivanę Knoll okrzyknięto najseksowniejszą kibicką na tegorocznym mundialu.

Ivana Knoll żegna się z Katarem. Pod wpisem sypały się komplementy i... słowa krytyki

W jej okazji opublikowała także wpis na swoim profilu na Instagramie. "Katar, dziękuję! To był najlepszy mundial! Serce rośnie i jestem tak bardzo dumna, że pokazaliśmy światu, iż wszyscy akceptujemy nawzajem swoje kultury, religie i sposób życia. Tyle narodów w jednym miejscu, wielka mundialowa rodzina! Kocham i do zobaczenia!" - napisała.

Post 30-letniej miss mocno podzielił kibiców. Jedni zachwycali się pięknem Knoll, inni nie szczędzili natomiast słów krytyki. "Na każdym zdjęciu wyglądasz inaczej, za dużo Photoshopa", "Pokazałaś tylko swoje ciało. Nic więcej. Nie obchodzą cię inne kultury ani religie. Jedyne, co brałeś pod uwagę, to liczba obserwujących i polubienia twoich postów", "Czy pokazywanie nagiego ciała innym ludziom to część Waszej kultury? Wydaję mi się, że chorwacka kultura to jednak coś więcej niż to, co zaprezentowałaś" - pisali w komentarzach.