Zamieszanie wokół Lionela Messiego . Już od jakiegoś czasu spekuluje się na temat możliwego transferu piłkarza. Niektórzy sądzą, że są szanse na powrót Argentyńczyka do Barcelony . Emocje starał się ostatnio studzić jego ojciec. "Nie sądzę, aby wrócił do Barcelony . Nie ma ku temu odpowiednich warunków. Nie rozmawialiśmy z Laportą i nie ma żadnej oferty" - powiedział Jorge Messi .

Ale to nie wystarczyło. 19 lutego wieczorem Leo został przyłapany na lotnisku w Barcelonie . Do Hiszpanii przyleciał z całą rodziną - żoną i synami. To z marszu sprowokowało następne plotki dotyczące ewentualnych przenosin. Fakt jest natomiast jeden - Messi latami był związany ze stolicą Katalonii, więc trudno się dziwić, że przerwę w treningach (piłkarze PSG dostali od trenera wolne aż do środy, następny mecz grają dopiero w niedzielę 26 lutego) postanowił spędzić w miejscu, które jest drogie jego sercu.