Ekspartnerka Milika zaskakuje. Ujawnia całą prawdę o życiu piłkarskich WAGs

W tej książce napisałam dużo prawdy o swoim życiu, Ale to nie jest moja biografia. Nie zamierzam się jednak tłumaczyć, co wydarzyło się rzeczywiście, a co jest fikcją literacką. (...) Przeczytajcie i dowiedzcie się. I odpowiedzcie sobie na pytanie, czy jesteście pewni, że chcecie wejść w jej buty i przeżyć z nią to wszystko, co ona przeżyła, czy może zrezygnujecie już po pierwszym zakręcie?

~ napisała Ziółek.