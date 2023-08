Nie jest tajemnicą, że FC Barcelona czyniła zakusy, by z powrotem sprowadzić do siebie Lionela Messiego . W akcję niejako włączył się nawet Robert Lewandowski , który publicznie skomplementował Argentyńczyka i zasygnalizował, że ten byłby mile widziany w szatni katalońskiej drużyny.

Messi przynależy do Barcelony i za każdym razem będzie niesamowity. Wiemy, że jego miejsce jest tutaj. Nie wiem, co się stanie, ale mam nadzieję, że w następnym sezonie zagramy razem

"Oczywiście, bardzo chciałem wrócić do Barcelony , byłem podekscytowany na samą myśl o tym, jednak z drugiej strony, po tym, co już przeżyłem, nie chciałem ponownie znaleźć się w tej samej sytuacji. Słyszałem, że w Barcelonie musieli sprzedawać zawodników lub obniżać ich pensje" - wyjaśniał.

Wygląda na to, że jego przygoda na Camp Nou to już zamknięty rozdział. I chyba niespecjalnie żałuje, bo w Stanach Zjednoczonych idzie mu świetnie. Zdobywa imponujące bramki i przyciąga na stadion wielu kibiców. Ostatnio pomógł zespołowi w zdobyciu pucharu Leagues Cup .

Razem z Interem zagrał też w półfinale US Open Cup . Dzięki m.in. jego dwóm asystom drużyna awansowała do finału. Po wszystkim na murawie doszło do zaskakującej sytuacji.

Rozbrajająca "wpadka" żony Messiego po meczu. Wideo obiegło sieć

Do sieci trafiło wideo, na którym widać jak żona Messiego, tuż po zakończonym meczu, wychodzi na murawę i szuka wzrokiem męża. Wygląda jednak na to, że dochodzi do... dziwnej pomyłki. Antonela Roccuzzo szeroko rozkłada ręce i idzie w kierunku jednego z piłkarzy Interu. Ale jakby w ostatniej chwili orientuje się, że to nie Leo.