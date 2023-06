Dziewczyna Pique spotkała się w sądzie z paparazzi. Jest finał sprawy

Clara Chia Marti wygrała w sądzie z paparazzi. Mężczyzna otrzymał zakaz zbliżania się

Jeden z fotoreporterów w ostatnich miesiącach przekraczał jednak wszelkie granice, śledząc 24-latkę. W pewnym momencie Clara Chia Marti i Gerard Pique postanowili zająć się tą sprawą, by pomóc młodej kobiecie choć w pewnym stopniu odzyskać prywatność. Jak informują hiszpańskie media, były gwiazdor FC Barcelona i jego partnerka wystąpili do sądu o zakaz zbliżania się do 24-latki paparazzi Jordiego Martina.

Jak informuje portal "El Periodico" sprawa sądowa z udziałem Gerarda Pique, Clary Chii Marti i fotoreportera Jordiego Martina dobiegła końca. Z początku para zażądała, by minimalny dystans wynosił 1000 metrów, finalnie jednak ustalono, że będzie on wynosił 400 metrów. Zakaz zbliżania dotyczy nie tylko przestrzeni, w której w danym momencie będzie przebywać 24-latka, ale również jej domu i miejsca pracy. Martin będzie mógł zbliżyć się do kobiety na dystans nie większy niż 20 metrów tylko w wyjątkowych sytuacjach. To jednak nie koniec.