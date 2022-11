Dzieje się w domu Jakuba Rzeźniczaka! W sieci pojawiło się nagranie

To były wyjątkowo trudne miesiąca dla Jakuba Rzeźniczaka. W 2021 roku na świat przyszedł jego syn Oliwier. Krótko po narodzinach chłopca okazało się jednak, że cierpi on na bardzo rzadki nowotwór wątroby. Była partnerka 36-latka, Magdalena Stępień wraz z dzieckiem przenieśli się do Izraela, gdzie małym Oliwierem zajęli się profesjonaliści. Niestety, kilka dni po świętowaniu pierwszych urodzin chłopca, rodzice przekazali w mediach społecznościowych tragiczne wieści .